В Китае может возникнуть вторая волна коронавируса, заявили в США

Говоря о перспективах пандемии в США, эксперт отметил, что она может продлиться несколько месяцев, что главным образом зависит от "эффективности мер по контролю" над распространением заболевания.

"Это будет от нескольких недель до нескольких месяцев. Если вы хотите знать, какая будет динамика, – посмотрите на Китай и Южную Корею. В Китае они дошли до пика и сейчас они снижаются. Пару дней назад там было (зарегистрировано) всего 11 случаев, что ничтожно мало по сравнению с тем, что там было", - сказал он.