В Китае может возникнуть вторая волна коронавируса, заявили в США

ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. В Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере того, как страна отменит карантин, считает глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи.
"Китай просто закрыл страну… По мере того, как они будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна (заболевания). Надеюсь, этого не будет", - заявил Фаучи в эфире телеканала ABC.
Говоря о перспективах пандемии в США, эксперт отметил, что она может продлиться несколько месяцев, что главным образом зависит от "эффективности мер по контролю" над распространением заболевания.
"Это будет от нескольких недель до нескольких месяцев. Если вы хотите знать, какая будет динамика, – посмотрите на Китай и Южную Корею. В Китае они дошли до пика и сейчас они снижаются. Пару дней назад там было (зарегистрировано) всего 11 случаев, что ничтожно мало по сравнению с тем, что там было", - сказал он.
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Фаучи добавил, что пока ограничения на внутренние передвижения в США не рассматриваются всерьез, в отличие от ограничений на работу ресторанов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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