В домах Подмосковья продезинфицируют подъезды в связи с коронавирусом

"В целях централизованной борьбы с возможным распространением коронавируса минЖКХ Подмосковья совместно с региональной госжилинспекцией разработали комплекс мероприятий по организации безопасного пребывания жителей в местах общего пользования многоквартирных домов, в том числе дезинфекция подъездов обеззараживающими средствами", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что мера вступает в силу с 16 марта. Так, все управляющие компании региона ежедневно будут проводить дезинфекцию входных групп, холлов первых этажей, перил и лифтовых кабин специализированными средствами. Также дезинфекция будет проводиться во всех офисах "МосОблЕИРЦ" и "Мосэнергосбыта", в кассах управляющих организаций и расчетных центров по приему платы за коммунальные услуги.