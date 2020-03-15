В домах Подмосковья продезинфицируют подъезды в связи с коронавирусом

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Комплекс мероприятий по организации безопасного пребывания жителей в местах общего пользования многоквартирных домов в связи с угрозой распространения коронавируса разработан в Подмосковье, предусмотрена дезинфекция подъездов обеззараживающими средствами, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
"В целях централизованной борьбы с возможным распространением коронавируса минЖКХ Подмосковья совместно с региональной госжилинспекцией разработали комплекс мероприятий по организации безопасного пребывания жителей в местах общего пользования многоквартирных домов, в том числе дезинфекция подъездов обеззараживающими средствами", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что мера вступает в силу с 16 марта. Так, все управляющие компании региона ежедневно будут проводить дезинфекцию входных групп, холлов первых этажей, перил и лифтовых кабин специализированными средствами. Также дезинфекция будет проводиться во всех офисах "МосОблЕИРЦ" и "Мосэнергосбыта", в кассах управляющих организаций и расчетных центров по приему платы за коммунальные услуги.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Московской области отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. В школах и детсадах региона вводится режим свободного посещения.
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