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В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
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РИА Новости

В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек

16:17 15.03.2020 (обновлено: 16:53 15.03.2020)
150635
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВрачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у четверых человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Из новых заболевших трое находятся в Московской области, один — в Тюменской. Все они в последние две недели посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию. Сейчас пациенты помещены в инфекционные боксы, контактировавшие с ними пройдут обследование.
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Таким образом, всего в стране было зарегистрировано 63 случая COVID-19: из них 60 больных — россияне, один итальянец и двое граждан Китая.

Пандемия коронавируса

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, всего заражено 157 тысяч человек более чем в 130 странах, свыше шести тысяч умерли, 75 тысяч пациентов выздоровели. В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия: там зарегистрировано более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.
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