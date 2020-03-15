В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек

Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке. Архивное фото

Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В России за минувшие сутки новый . В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у четверых человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Из новых заболевших трое находятся в Московской области, один — в Тюменской. Все они в последние две недели посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию. Сейчас пациенты помещены в инфекционные боксы, контактировавшие с ними пройдут обследование.

Таким образом, всего в стране было зарегистрировано 63 случая COVID-19: из них 60 больных — россияне, один итальянец и двое граждан Китая.

Пандемия коронавируса

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая , пандемией.