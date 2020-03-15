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Российский шеф-повар поспорил с украинским о рецепте идеального борща
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РИА Новости

Российский шеф-повар поспорил с украинским о рецепте идеального борща

16:08 15.03.2020 (обновлено: 19:16 15.03.2020)
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© Depositphotos / inagraur.ymail.comДевушка ест борщ
Девушка ест борщ
© Depositphotos / inagraur.ymail.com
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский шеф-повар Сергей Малаховский раскритиковал слова своего украинского коллеги Антона Самойлова о главной ошибке в приготовлении борща.
Ранее украинец заявил, что зажарка на масле портит вкус блюда. По словам эксперта, после ее добавления борщ "не спасут" никакие соусы или приправы.
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По мнению Малаховского, такое заявление совсем не обоснованно. Шеф-повар пояснил, что все проводники вкуса и растворители красящих веществ становятся "благостными" только при участии масличных культур. Именно поэтому в борщ необходимо добавлять зажарку. Без нее блюдо будет "пахнуть столовой", заявил он.
"Я считаю, что шеф-повар украинский совсем из ума выжил, потому что у всех много мнений на тему борща. <…> Что у него в голове творится? Хайпануть парень, кажется, решил. Если он самый умный, то пусть хоть обоснование какое-то даст", — сказал он телеканалу РЕН ТВ.
Шеф-повар добавил, что при приготовлении блюда не нужно пассеровать или варить свеклу вместе с зажаркой — это и есть главная ошибка.
"Самый вкусный борщ получается из печеной свеклы, когда сохраняется весь цвет и больше витаминов. Она бросается в борщ в самый последний момент", — отметил Малаховский.
По его словам, в этом случае от борща будет "пахнуть за километр".
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Мадс Миккельсен назвал борщ любимым произведением русской культуры
3473354214
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РоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
борщ это боярские щи, были ими изначально русскими ими же и останутся.
15 марта, 16:25
Evgeniy Domichev
9431010
Пусть русский варит щи) А борщ будут готовить, те кто знает - украинец.
15 марта, 17:23
Stas Dremov
8000287
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