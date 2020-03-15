Российский шеф-повар поспорил с украинским о рецепте идеального борща

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский шеф-повар Сергей Малаховский раскритиковал слова своего украинского коллеги Антона Самойлова о главной ошибке в приготовлении борща.

Ранее украинец заявил, что зажарка на масле портит вкус блюда. По словам эксперта, после ее добавления борщ "не спасут" никакие соусы или приправы.

По мнению Малаховского, такое заявление совсем не обоснованно. Шеф-повар пояснил, что все проводники вкуса и растворители красящих веществ становятся "благостными" только при участии масличных культур. Именно поэтому в борщ необходимо добавлять зажарку. Без нее блюдо будет "пахнуть столовой", заявил он.

"Я считаю, что шеф-повар украинский совсем из ума выжил, потому что у всех много мнений на тему борща. <…> Что у него в голове творится? Хайпануть парень, кажется, решил. Если он самый умный, то пусть хоть обоснование какое-то даст", — сказал он телеканалу РЕН ТВ

Шеф-повар добавил, что при приготовлении блюда не нужно пассеровать или варить свеклу вместе с зажаркой — это и есть главная ошибка.

"Самый вкусный борщ получается из печеной свеклы, когда сохраняется весь цвет и больше витаминов. Она бросается в борщ в самый последний момент", — отметил Малаховский.