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Волочкова оскорбила журналистку за вопрос о вечеринке с сухим льдом
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РИА Новости

Волочкова оскорбила журналистку за вопрос о вечеринке с сухим льдом

16:05 15.03.2020 (обновлено: 16:09 15.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине"
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова оскорбила корреспондента радиостанции "Говорит Москва" после вопроса о вечеринке с сухим льдом.
Ранее пользователи Сети раскритиковали Волочкову за публикацию видео, на котором запечатлено шоу с использованием сухого льда в ресторане. Поведение балерины сочли неуместным после гибели людей на дне рождения блогера Екатерины Диденко. Тогда три человека погибли из-за применения сухого льда в бассейне одного из московских банных комплексов.
Шоу с сухим льдом на вечеринке Анастасии Волочковой
05:41
В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
Отвечая на вопросы, связанные с роликом, Волочкова заявила, что мужчины устраивают ей праздник "реально каждый день".
"С цветами, с подношениями, с сухим льдом, с мокрым. Пишут мне на лепешке мое имя, Анастасия, тмином. А вам, чем ваше имя написано? У вас его нет. <…> Вот в чем разница, понимаете, наша с вами. Она таковой будет оставаться по жизни", — заявила артистка.
По словам балерины, шоу с сухим льдом для нее устроил "любимый человек".

Это вещество, сухой лед, белые розы, сама любовь — это очень опасное вещество, знаете, для кого? Для вас, завистниц, недолюбленных страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин.

Балерина Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
балерина
Журналистка радиостанции заявила, что вскоре Волочкова удалила голосовые сообщения из их переписки, однако они остались в архиве редакции.
Пиар-директор артистки Наталья Ракицкая извинилась за ее слова и заявила, что та отвечала "спросонья, не разобравшись в ситуации". По словам Ракицкой, Волочкова не знала о ситуации на дне рождения Екатерины Диденко.
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
5 марта, 05:22
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
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Обсудить 21
Екатерина ДиденкоШоу-бизнесАнастасия ВолочковаОбщество
Популярные комментарии
Прекрасная фигура? Мужик позавидует- широченные плечи, отсутсвие талии, бедер нет...и растяжка....для всех....
15 марта, 16:59
Tatiana Solo
3110002
В 55 лет большинство баб вообще ходит с лишним весом и свисающими боками. Так что она еще ничего для такого возраста, хоть и здоровая. Да и плечи у Шараповой пошире будут и ничего, вполне нравится она многим
15 марта, 17:02
и.игорь .
6100117
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