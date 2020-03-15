Волочкова оскорбила журналистку за вопрос о вечеринке с сухим льдом

Ранее пользователи Сети раскритиковали Волочкову за публикацию видео, на котором запечатлено шоу с использованием сухого льда в ресторане. Поведение балерины сочли неуместным после гибели людей на дне рождения блогера Екатерины Диденко . Тогда три человека погибли из-за применения сухого льда в бассейне одного из московских банных комплексов.

Отвечая на вопросы, связанные с роликом, Волочкова заявила, что мужчины устраивают ей праздник "реально каждый день".

"С цветами, с подношениями, с сухим льдом, с мокрым. Пишут мне на лепешке мое имя, Анастасия, тмином. А вам, чем ваше имя написано? У вас его нет. <…> Вот в чем разница, понимаете, наша с вами. Она таковой будет оставаться по жизни", — заявила артистка.

По словам балерины, шоу с сухим льдом для нее устроил "любимый человек".

Это вещество, сухой лед, белые розы, сама любовь — это очень опасное вещество, знаете, для кого? Для вас, завистниц, недолюбленных страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин. Анастасия Волочкова балерина балерина

Журналистка радиостанции заявила, что вскоре Волочкова удалила голосовые сообщения из их переписки, однако они остались в архиве редакции.