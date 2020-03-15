Число зараженных коронавирусом в Азербайджане превысило 20 человек

БАКУ, 15 мар - РИА Новости. Число заражённых коронавирусом в Азербайджане на данный момент составляет 23 человека, сообщает оперативный штаб при кабмине Азербайджана.
"Еще у четырех граждан Азербайджана, обнаружен коронавирус COVID-19. В настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, проводятся соответствующие мероприятия по их лечению", - говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба на воскресенье, в Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен у 23 человек, из которых шестеро выздоровели. Зарегистрирован один факт смерти. Среди заражённых есть и гражданин РФ.
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