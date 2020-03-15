Число зараженных коронавирусом в Азербайджане превысило 20 человек

"Еще у четырех граждан Азербайджана, обнаружен коронавирус COVID-19. В настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, проводятся соответствующие мероприятия по их лечению", - говорится в сообщении.