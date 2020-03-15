В Калмыкии отменили все массовые мероприятия

ВОЛГОГРАД, 15 мар - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал распоряжение об отмене массовых мероприятий до 14 апреля из-за ситуации с коронавирусом.
"Подписал распоряжение отменить массовые мероприятия с численностью участников от 100 человек с 14 марта по 14 апреля", - сообщил в своем аккаунте во "ВКонтакте" Хасиков.
Ранее сообщалось, что во вторник у двух жителей Калмыкии, которые ранее прибыли из Италии и Южной Кореи, были обнаружены признаки коронавирусной инфекции, результаты предварительного анализа оказались положительными, но повторный оказался отрицательным. По данным минздрава республики, анализы были направлены на контрольное исследование в центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирск.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики, результаты анализов на 15.00 воскресенья ещё не готовы, при этом госпитализированные чувствуют себя хорошо.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?