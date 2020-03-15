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2020-03-15T19:06+0300
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РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами
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РИА Новости

РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами

15:59 15.03.2020 (обновлено: 19:06 15.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на Ярославском вокзале в Москве
Сотрудник полиции на Ярославском вокзале в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. На официальном сайте РЖД появился специальный раздел с оперативной и подробной информацией об отмененных из-за распространения коронавируса международных поездах.
Ранее сообщалось, что Россия с 15 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Латвией, а с 17-го числа — с Украиной и Молдавией. Кроме того, отменяется курсирование поездов в Австрию, Германию, Италию, Китай, КНДР, Латвию, Монголию, Польшу, Франциюи и Чехию.
Поезд
11:51
РЖД сообщили об отмене поездов между Россией и Латвией
На сайте РЖД уточняется, что поезда между Калининградом и другими российскими городами, которые проходят через территорию Литвы, после 15 марта продолжат курсировать, но не будут делать остановок на территории республики.

"Все поезда проследуют без посадки/высадки пассажиров на станциях, расположенных на территории Литвы (Кяна, Вильнюс, Кибартай). Возможность транзитного проезда в Калининградскую область и обратно сохраняется в обычном режиме", — уточняется в сообщении.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражены 154 тысячи человек более чем в 130 странах, 5812 умерли, свыше 75 тысяч пациентов выздоровели.
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