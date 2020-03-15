РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами

Ранее сообщалось, что Россия с 15 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Латвией, а с 17-го числа — с Украиной и Молдавией. Кроме того, отменяется курсирование поездов в

На сайте РЖД уточняется, что поезда между Калининградом и другими российскими городами, которые проходят через территорию Литвы, после 15 марта продолжат курсировать, но не будут делать остановок на территории республики.