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МИД Белоруссии рекомендовал своим гражданам покинуть Литву до 19 марта
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РИА Новости

МИД Белоруссии рекомендовал своим гражданам покинуть Литву до 19 марта

15:58 15.03.2020
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник пограничной службы
Сотрудник пограничной службы
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии рекомендует гражданам страны, которые желают вернуться на родину из Литвы либо проследовать через ее территорию транзитом, сделать это в течение трех суток - до 19 марта, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского ведомства.
"В связи с введением в Литовской Республике карантина с 0.00 часов 16 марта… будет запрещен въезд на территорию страны большинству иностранцев, за исключением грузоперевозчиков, членов семей граждан Литвы, лиц, имеющих разрешение на проживание и работу в Литве, дипломатов… Жителям зарубежных стран, в том числе гражданам Республики Беларусь, будет предоставлен "гуманитарный коридор" в течение трех суток - с 16 по 18 марта включительно - с возможностью пересечь территорию Литвы транзитом, чтобы вернуться в свои государства… Настоятельно рекомендуем всем гражданам Республики Беларусь, желающим вернуться в Беларусь, сделать это в срок до 0.00 часов 19 марта 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
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Там уточнили, что с 0.00 часов 19 марта въезд на территорию Литвы будет запрещен.
По данным белорусского МИД, количество пограничных пунктов для пересечения границы Литвы будет сокращено, на данный момент подтверждено действие в обычном режиме пропускных пунктов "Мядининкай" - "Каменный Лог", "Райгардас" - "Привалка".
"Посольство (белорусское в Литве – ред.) обращается с просьбой к гражданам Беларуси, находящимся в настоящий момент в Литовской Республике либо планирующим пересечь Литву транзитом, заранее рассчитать маршруты следования и позаботиться о заблаговременном приобретении билетов", - отметили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМИД БелоруссииБелоруссияЛитваВ мире
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