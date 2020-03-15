Премьеры Белоруссии и России обсудили вопросы транзита людей и грузов

МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин по телефону обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и осуществления грузоперевозок в ситуации, связанной с коронавирусом, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского правительства.
"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным… Отдельно стороны обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и осуществления грузоперевозок в сложившейся ситуации, связанной с COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По ее данным, в ходе разговора Мишустин проинформировал Румаса о новых мерах, которые будут приняты в России в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.