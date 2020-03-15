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Союзное государство
2020-03-15T16:08+0300
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Премьеры Белоруссии и России обсудили вопросы транзита людей и грузов
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РИА Новости

Премьеры Белоруссии и России обсудили вопросы транзита людей и грузов

15:48 15.03.2020 (обновлено: 16:08 15.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин по телефону обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и осуществления грузоперевозок в ситуации, связанной с коронавирусом, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского правительства.
"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным… Отдельно стороны обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и осуществления грузоперевозок в сложившейся ситуации, связанной с COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
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По ее данным, в ходе разговора Мишустин проинформировал Румаса о новых мерах, которые будут приняты в России в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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Союзное государствоСергей РумасМихаил МишустинКоронавирус COVID-19РоссияБелоруссияВ мире
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