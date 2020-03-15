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РЖД сохранит поезда в Калининград, но без остановок в Литве
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РИА Новости

РЖД сохранит поезда в Калининград, но без остановок в Литве

16:03 15.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрибытие поезда на станцию Победа Киевского направления
Прибытие поезда на станцию Победа Киевского направления
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Поезда холдинга РЖД между Калининградом и другими городами России, которые проходят через территорию Литвы, после 15 марта продолжат курсировать, но не будут делать остановок на территории республики, сообщает сайт РЖД.
Ряд поездов холдинга РЖД в Калининград проходят по территории Литвы. Литва ранее ввела определенные ограничения из-за коронавируса.
"Все поезда проследуют без посадки/высадки пассажиров на станциях, расположенных на территории Литвы (Кяна, Вильнюс, Кибартай). Возможность транзитного проезда в Калининградскую область и обратно сохраняется в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о поездах: № 29 Москва – Калининград отправлением из Москвы с 15 марта, № 30 Калининград – Москва отправлением из Калининграда с 16 марта, № 79 Санкт-Петербург – Калининград отправлением из Санкт-Петербурга с 15 марта, № 80 Калининград – Санкт-Петербург отправлением из Калининграда с 17 марта, № 359 Адлер – Калининград отправлением из Адлера с 15 марта, № 360 Калининград – Адлер отправлением из Калининграда с 16 марта.
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Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в сообщении с Китаем, КНДР, Италией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией, Украиной, Молдавией и Латвией.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРЖДЛитваКалининград
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