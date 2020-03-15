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В ЛНР сообщили о размещении силовиками ЗРК в жилом районе Донбасса
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РИА Новости

В ЛНР сообщили о размещении силовиками ЗРК в жилом районе Донбасса

15:41 15.03.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетный комплекс "Оса" в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Теплое в Донбассе, заявил в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
"В зоне ответственности 46 бригады ВСУ, в частном секторе населенного пункта Теплое (под контролем Киева у линии соприкосновения, - ред.) зафиксирован один зенитный ракетный комплекс "Оса", замаскированный во дворе мирных жителей", - заявил Филипоненко.
По словам Филипоненко, украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах подконтрольных населенных пунктов, что создает угрозу жизни мирных жителей. Он уточнил, что в жилом массиве подконтрольного Киеву Нижнетеплого в Донбассе размещена бронетехника украинских силовиков.
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"Факты размещения вооружения и военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются официальными отчетами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - дополнил Филипоненко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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