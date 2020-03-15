В ЛНР сообщили о размещении силовиками ЗРК в жилом районе Донбасса

ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетный комплекс "Оса" в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Теплое в Донбассе , заявил в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"В зоне ответственности 46 бригады ВСУ, в частном секторе населенного пункта Теплое (под контролем Киева у линии соприкосновения, - ред.) зафиксирован один зенитный ракетный комплекс "Оса", замаскированный во дворе мирных жителей", - заявил Филипоненко.

По словам Филипоненко, украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах подконтрольных населенных пунктов, что создает угрозу жизни мирных жителей. Он уточнил, что в жилом массиве подконтрольного Киеву Нижнетеплого в Донбассе размещена бронетехника украинских силовиков.

"Факты размещения вооружения и военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются официальными отчетами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - дополнил Филипоненко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.