В Гидрометцентре объяснили резкое похолодание в Москве

"В этих ситуациях происходит по клину, по фронтальному разделу быстрое перемещение воздушных масс. Они мгновенно остывают, на высоте 1,5 тысячи метров температура была минус 13 градусов, а на трех километрах было уже минус 20. И там происходила конденсация водяного пара, и он мгновенно превращался в снег и выпадал на землю. Было очень большое различие между температурами воздушных масс", — сказал он.