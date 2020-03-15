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2020-03-15T16:08+0300
https://ria.ru/20200315/1568630639.html
В Гидрометцентре объяснили резкое похолодание в Москве
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РИА Новости

В Гидрометцентре объяснили резкое похолодание в Москве

15:38 15.03.2020 (обновлено: 16:08 15.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина идет по улице во время снегопада в Москве
Мужчина идет по улице во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Мужчина идет по улице во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Снег в Москве выпал из-за пришедших с севера холодных воздушных масс, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Перемещался хорошо выраженный холодный фронт. Очень теплая погода была, семь-девять градусов со знаком плюс, что необычно, поэтому когда к нам начали поступать вчера холодные массы с севера, то этот фронт был очень острым, потому что различие в температурах составляло минимум десять градусов", — уточнил собеседник агентства.

Вильфанд объяснил, что всего за два часа сначала быстро прошел холодный воздух, а за ним теплый.

"В этих ситуациях происходит по клину, по фронтальному разделу быстрое перемещение воздушных масс. Они мгновенно остывают, на высоте 1,5 тысячи метров температура была минус 13 градусов, а на трех километрах было уже минус 20. И там происходила конденсация водяного пара, и он мгновенно превращался в снег и выпадал на землю. Было очень большое различие между температурами воздушных масс", — сказал он.

Ранее синоптики из центра "Фобос" сообщили, что до конца марта жителям столицы не стоит рассчитывать на наступление метеорологической весны, так как вторая половина месяца будет не такой комфортной, как первая.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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