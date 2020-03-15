Архиепископа Афинского попросили не проводить массовые богослужения

"Премьер-министр Кириакос Мицотакис связался с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом и попросил, чтобы храмы были открыты только для личного поклонения и совершения необходимых таинств с минимальным количеством людей", - сообщила пресс-служба.