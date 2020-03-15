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Религия и мировоззрение
2020-03-15T15:34+0300
https://ria.ru/20200315/1568630593.html
Архиепископа Афинского попросили не проводить массовые богослужения
https://cdn25.img.ria.ru/images/135555/93/1355559371_0:0:5456:3070_1036x0_80_0_0_c7f61a80107c003cc437c70f68d732cb.jpg
РИА Новости

Архиепископа Афинского попросили не проводить массовые богослужения

15:34 15.03.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникПравославный храм в Греции
Православный храм в Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 15 мар – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис связался с архиепископом Иеронимом и попросил его ограничить службы в церквях, сообщила пресс-служба правительства.
Синод Элладской православной церкви ранее заявил, что божественная евхаристия и причастие через общую чашу не могут быть причиной передачи болезни. Это вызвало критику многих представителей общественности. Премьер-министр Мицотакис, объявляя 11 марта о введении "жёстких профилактических мер для предотвращения распространения коронавируса", потребовал ограничить религиозные собрания и заявил, что ждет поддержки церковного руководства в общем деле. После этого архиепископ Афинский и всей Греции Иероним заявил, что греческая церковь не выступает против науки, ответственно относится к мерам профилактики коронавируса и полностью выполняет решения компетентных государственных органов по охране общественного здоровья. Однако служба в храмах Греции продолжается.
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"Премьер-министр Кириакос Мицотакис связался с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом и попросил, чтобы храмы были открыты только для личного поклонения и совершения необходимых таинств с минимальным количеством людей", - сообщила пресс-служба.
Этот вопрос обсудят в понедельник на внеочередном заседании постоянного синода Элладской православной церкви.
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