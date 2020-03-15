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Украинцы, чьи рейсы были отменены, вернулись из Хорватии
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РИА Новости

Украинцы, чьи рейсы были отменены, вернулись из Хорватии

15:34 15.03.2020
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь . Архивное фото
КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Две группы украинских граждан вернулись на родину из Хорватии в воскресенье, после того как их рейсы были отменены, еще одна группа вернулась в субботу, сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток до закрытия авиасообщения.
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"Перевезли из Хорватии еще две группы украинцев, обратившихся в посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. Продолжаем работать", - написал Кирилич в своем аккаунте в Twitter.
Днем ранее дипломат сообщал о первой группе, которая вернулась из Хорватии на Украину после отмены рейсов.
Кабмин Украины на внеочередном заседании в субботу распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели. Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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