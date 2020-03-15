Украинцы, чьи рейсы были отменены, вернулись из Хорватии

КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Две группы украинских граждан вернулись на родину из Хорватии в воскресенье, после того как их рейсы были отменены, еще одна группа вернулась в субботу, сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток до закрытия авиасообщения.
"Перевезли из Хорватии еще две группы украинцев, обратившихся в посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. Продолжаем работать", - написал Кирилич в своем аккаунте в Twitter.
Днем ранее дипломат сообщал о первой группе, которая вернулась из Хорватии на Украину после отмены рейсов.
Перевезли з Хорватії ще дві групи українців, які звернулися до Посольства у зв’язку зі скасуванням перевізниками рейсів. Продовжуємо працювати. Якщо ви потребуєте нашої допомоги, просимо звертатися на consul_hr@mfa.gov.ua , +385 916051010 (viber, WhatsApp). pic.twitter.com/beG0gTt0bT— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 15, 2020
Кабмин Украины на внеочередном заседании в субботу распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели. Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.