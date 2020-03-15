Дождь, налипание снега и сильный ветер ожидаются в Сочи

"Ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду. Ночью и утром 16 марта в предгорной зоне местами сильный дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.