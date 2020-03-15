Дождь, налипание снега и сильный ветер ожидаются в Сочи

СОЧИ, 15 мар - РИА Новости. Дождь со снегом, сильный ветер, налипание мокрого снега на проводах ожидаются в Сочи, все службы переведены на усиленный режим работы, сообщает администрация города.
В Сочи на выходных испортилась погода. В городе сильный туман, который в субботу вечером нарушил штатную работу аэропорта. При этом в течение суток прогнозируется новое ухудшение погоды.
"Ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду. Ночью и утром 16 марта в предгорной зоне местами сильный дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все службы переведены на режим повышенной готовности.