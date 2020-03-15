Глава минздрава Украины предложил ограничить работу заведений общепита

"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания – действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", - приводит слова Емца пресс-служба министерства.