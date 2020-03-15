Поезд из Киева в Вильнюс и Ригу не выйдет в рейс из-за карантина

Карантин вводится в Литве с 16 по 30 марта из-за ситуации с коронавирусом. Правительство Латвии приостановило все международные перевозки пассажиров с 17 марта по 14 апреля.
"Международный поезд № 32/31 Киев-Минск-Вильнюс-Рига не будет отправлен 16 марта в рейс по графику в связи с введением Литвой и Латвией карантина для предупреждения распространения коронавируса и запретом иностранцев на въезд", - информирует компания "Украинские железные дороги".
В Латвии выявлено 26 случаев заболевания коронавирусом, в Литве эта цифра достигла восьми человек.
Власти Украины также ввели ограничения на перевозки пассажиров. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса