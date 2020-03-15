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Греция приостановит сообщение с Италией, Испанией, Северной Македонией
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РИА Новости

Греция приостановит сообщение с Италией, Испанией, Северной Македонией

15:19 15.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЯхты в порту Афин
Яхты в порту Афин
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 15 мар – РИА Новости. Греция принимает дополнительные меры профилактики распространения коронавируса – приостанавливается транспортное сообщение с Италией, Испанией, Албанией, Северной Македонией, за исключением грузовых перевозок, запрещен заход круизных лайнеров в греческие порты, сообщила пресс-служба правительства.
Такие решения приняты на ежедневном совещании в резиденции премьера Дворце Максима, прошедшем под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.
В Греции подтверждены 228 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19, госпитализированы 57 человек. Восемь человек выписаны. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Кириакос МицотакисАлбанияСеверная МакедонияГрецияИталияИспанияВ мире
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