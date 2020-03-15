Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T15:16+0300
https://ria.ru/20200315/1568629866.html
Вильфанд пообещал москвичам морозы
https://cdn23.img.ria.ru/images/156332/10/1563321085_0:113:3241:1936_1036x0_80_0_0_898ca2382b87a6354cea653f4fb5d8d8.jpg
РИА Новости

Вильфанд пообещал москвичам морозы

15:16 15.03.2020
1916
© РИА Новости / Сергей МамонтовПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал телеканалу RT о погоде в Москве на следующей неделе.
В ночь на понедельник температура в столице опустится до девяти градусов ниже нуля, в области — до минус 12. При этом днем столбик термометра достигнет от метки в два-четыре градуса выше нуля.
Во вторник и среду москвичам пообещали до плюс пяти градусов днем, и трех градусов мороза по ночам, в четверг же стоит быть готовыми к еще большему теплу — до восьми градусов, отметил специалист.
Однако, по словам Вильфанда, в следующие выходные опять произойдет понижение температуры — до шести градусов ниже нуля в ночные часы. При этом он призвал не называть такое похолодание морозом.
"Потому что только сегодня и завтра температура приблизится к своим многолетним значениям", — добавил синоптик.
Он пояснил, что в предыдущие дни температура в столице была выше климатической нормы на 10-12 градусов.
"Все, что было до этого, вот это было необычно", — заключил он.
Снегопад в Москве
11:55
Синоптики призвали не ждать весеннего тепла в Москве до конца марта
542412
Обсудить 0
ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
Рекомендуем
Прохожие в Парке Горького в Москве
Метеорологи рассказали, когда в Москву вернется тепло
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Оперная певица Любовь Казарновская
"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд
Снегопад в Москве
Синоптики призвали не ждать весеннего тепла в Москве до конца марта
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Стоп-кадр из клипа на песню Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
21:39В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров
21:34Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Лента новостейМолния