Вильфанд пообещал москвичам морозы

В ночь на понедельник температура в столице опустится до девяти градусов ниже нуля, в области — до минус 12. При этом днем столбик термометра достигнет от метки в два-четыре градуса выше нуля.

Во вторник и среду москвичам пообещали до плюс пяти градусов днем, и трех градусов мороза по ночам, в четверг же стоит быть готовыми к еще большему теплу — до восьми градусов, отметил специалист.

Однако, по словам Вильфанда, в следующие выходные опять произойдет понижение температуры — до шести градусов ниже нуля в ночные часы. При этом он призвал не называть такое похолодание морозом.

"Потому что только сегодня и завтра температура приблизится к своим многолетним значениям", — добавил синоптик.

Он пояснил, что в предыдущие дни температура в столице была выше климатической нормы на 10-12 градусов.