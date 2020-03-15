Вильфанд пообещал москвичам морозы

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал телеканалу RT о погоде в Москве на следующей неделе.
В ночь на понедельник температура в столице опустится до девяти градусов ниже нуля, в области — до минус 12. При этом днем столбик термометра достигнет от метки в два-четыре градуса выше нуля.
Во вторник и среду москвичам пообещали до плюс пяти градусов днем, и трех градусов мороза по ночам, в четверг же стоит быть готовыми к еще большему теплу — до восьми градусов, отметил специалист.
Однако, по словам Вильфанда, в следующие выходные опять произойдет понижение температуры — до шести градусов ниже нуля в ночные часы. При этом он призвал не называть такое похолодание морозом.
"Потому что только сегодня и завтра температура приблизится к своим многолетним значениям", — добавил синоптик.
Он пояснил, что в предыдущие дни температура в столице была выше климатической нормы на 10-12 градусов.
"Все, что было до этого, вот это было необычно", — заключил он.