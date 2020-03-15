Число заразившихся коронавирусом в Норвегии достигло 1077 человек

Ранее Норвегия приняла решение о частичном закрытии с понедельника портов и аэропортов для приема иностранных самолетов, введении 14-дневного карантина для прибывающих из других стран. Кроме того, в стране не позволят оставаться гражданам без вида на жительство. Гражданам Норвегии, находящимся за пределами королевства, рекомендуется вернуться домой. Кроме того, работодателям рекомендовано перевести максимально возможное число работников на удаленную форму работы. Школы и детские сады закрыты, жителям Норвегии не рекомендовали уезжать на дачи, а тем, кто это уже сделал, предписано вернуться. К вечеру субботы в Норвегии от коронавируса скончались трое пожилых людей.