Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T15:16+0300
https://ria.ru/20200315/1568629842.html
Число заразившихся коронавирусом в Норвегии достигло 1077 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568314091_0:78:1602:979_1036x0_80_0_0_21c851d5013ab777201357f2d34d7a1e.jpg
РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Норвегии достигло 1077 человек

15:16 15.03.2020
798
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыСотрудница медицинского стационара
Сотрудница медицинского стационара
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Сотрудница медицинского стационара. Архивное фото
МУРМАНСК, 15 мар – РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом в Норвегии в воскресенье достигло 1077 человек, каждый четвертый заразился внутри страны, сообщил институт общественного здравоохранения королевства.
"В обще сложности заражено 1077 человек. Цифра показывает, что каждый четвертый с положительным анализом на коронавирус заразился в Норвегии", - говорится в сообщении. Институт отмечает, что за последние сутки количество новых зарегистрированных случаев составило 166. Средний возраст заболевших – 45,9 года, чуть больше трети заболевших – женщины.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Ранее Норвегия приняла решение о частичном закрытии с понедельника портов и аэропортов для приема иностранных самолетов, введении 14-дневного карантина для прибывающих из других стран. Кроме того, в стране не позволят оставаться гражданам без вида на жительство. Гражданам Норвегии, находящимся за пределами королевства, рекомендуется вернуться домой. Кроме того, работодателям рекомендовано перевести максимально возможное число работников на удаленную форму работы. Школы и детские сады закрыты, жителям Норвегии не рекомендовали уезжать на дачи, а тем, кто это уже сделал, предписано вернуться. К вечеру субботы в Норвегии от коронавируса скончались трое пожилых людей.
242310
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19НорвегияВ мире
Рекомендуем
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Опустевший Мадрид: Испания в режиме повышенной готовности против коронавируса
Число жертв коронавируса в Испании увеличилось за сутки на сто человек
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Микробиологическая лаборатория
Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило тысячу человек
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
В Швейцарии за сутки выявили 841 новый случай заражения коронавирусом
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
Итальянская Ломбардия испытывает недостаток мест в реанимации
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Малайзии около 190 человек заразились коронавирусом в мечети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
21:39В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров
21:34Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Лента новостейМолния