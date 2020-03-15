Число заразившихся коронавирусом в Норвегии достигло 1077 человек

МУРМАНСК, 15 мар – РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом в Норвегии в воскресенье достигло 1077 человек, каждый четвертый заразился внутри страны, сообщил институт общественного здравоохранения королевства.
"В обще сложности заражено 1077 человек. Цифра показывает, что каждый четвертый с положительным анализом на коронавирус заразился в Норвегии", - говорится в сообщении. Институт отмечает, что за последние сутки количество новых зарегистрированных случаев составило 166. Средний возраст заболевших – 45,9 года, чуть больше трети заболевших – женщины.
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Ранее Норвегия приняла решение о частичном закрытии с понедельника портов и аэропортов для приема иностранных самолетов, введении 14-дневного карантина для прибывающих из других стран. Кроме того, в стране не позволят оставаться гражданам без вида на жительство. Гражданам Норвегии, находящимся за пределами королевства, рекомендуется вернуться домой. Кроме того, работодателям рекомендовано перевести максимально возможное число работников на удаленную форму работы. Школы и детские сады закрыты, жителям Норвегии не рекомендовали уезжать на дачи, а тем, кто это уже сделал, предписано вернуться. К вечеру субботы в Норвегии от коронавируса скончались трое пожилых людей.