Нарушителей карантина в Греции оштрафуют на пять тысяч евро

АФИНЫ, 15 мар – РИА Новости. Правительство Греции решило штрафовать на пять тысяч евро нарушителей мер карантина по коронавирусу, сообщила пресс-служба правительства.
"В дополнение к остальным юридическим последствиям будут наложены штрафы в размере 5 тысяч евро на тех, кто демонстрирует антиобщественное поведение в нарушение объявленных мер", - сообщила пресс-служба.
Эта мера наказания содержится в правительственном решении, имеющем силу закона.
В соответствии с принятым 25 февраля правительственным решением "Чрезвычайные меры по предотвращению и ограничению распространения коронавируса" нарушителям грозит и уголовное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.
В Греции подтверждены 228 случае инфицирования новым коронавирусом COVID-19, скончались четверо. Восемь человек выписаны. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.
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