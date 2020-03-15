Нарушителей карантина в Греции оштрафуют на пять тысяч евро

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция

АФИНЫ, 15 мар – РИА Новости. Правительство Правительство Греции решило штрафовать на пять тысяч евро нарушителей мер карантина по коронавирусу, сообщила пресс-служба правительства.

"В дополнение к остальным юридическим последствиям будут наложены штрафы в размере 5 тысяч евро на тех, кто демонстрирует антиобщественное поведение в нарушение объявленных мер", - сообщила пресс-служба.

Эта мера наказания содержится в правительственном решении, имеющем силу закона.

В соответствии с принятым 25 февраля правительственным решением "Чрезвычайные меры по предотвращению и ограничению распространения коронавируса" нарушителям грозит и уголовное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

В Греции подтверждены 228 случае инфицирования новым коронавирусом COVID-19, скончались четверо. Восемь человек выписаны. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.