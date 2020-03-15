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В X5 Retail Group отметили рост спроса на товары
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РИА Новости

В X5 Retail Group отметили рост спроса на товары

15:10 15.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Покупатели в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", отмечает повышенный спрос на отдельные товары как в физических магазинах, так и в интернете, однако указывает, что имеет достаточный запас товаров на складах, сообщил РИА Новости представитель X5.
"В части магазинов сейчас наблюдаем повышенный спрос на отдельные товары. Поэтому налаживаем дополнительные поставки в магазины с наших распределительных центров во всех регионах: увеличиваем объем партий этих товаров в магазины и частоту пополнения полок - это требует дополнительных усилий от сотрудников и может занимать больше времени", - сообщил представитель ритейлера.
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Компания подчеркивает, что производители поставляют товары вовремя, и на складах имеется достаточный запас, чтобы удовлетворить все потребности покупателей в свежих и качественных продуктах. Если же в магазине товара недостаточно, завтра полку пополнят новой поставкой со склада.
"В онлайн-супермаркете Перекресток.ру, который везет товар с дарксторов, а также в экспресс-доставке из магазинов число заказов заметно выросло. Наши мощности работают в полную силу, и мы оперативно увеличиваем ресурсы доставки, число машин и курьеров", - отметили в X5.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пятерочка (сеть магазинов)Торговый дом "Перекресток"X5 Retail GroupЭкономика
Популярные комментарии
Да какого вируса? Цены ростут из-за провала нашего сушеного рубля вот народ и продукты побежал скупать. А у путина все хорошо, он танцует наверное от радости, обнулился
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