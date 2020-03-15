В X5 Retail Group отметили рост спроса на товары

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Компания Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями " Пятерочка ", "Перекресток" и "Карусель", отмечает повышенный спрос на отдельные товары как в физических магазинах, так и в интернете, однако указывает, что имеет достаточный запас товаров на складах, сообщил РИА Новости представитель X5.

"В части магазинов сейчас наблюдаем повышенный спрос на отдельные товары. Поэтому налаживаем дополнительные поставки в магазины с наших распределительных центров во всех регионах: увеличиваем объем партий этих товаров в магазины и частоту пополнения полок - это требует дополнительных усилий от сотрудников и может занимать больше времени", - сообщил представитель ритейлера.

Компания подчеркивает, что производители поставляют товары вовремя, и на складах имеется достаточный запас, чтобы удовлетворить все потребности покупателей в свежих и качественных продуктах. Если же в магазине товара недостаточно, завтра полку пополнят новой поставкой со склада.