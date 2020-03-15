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В Узбекистане проверят контактировавших с заболевшей COVID-19
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РИА Новости

В Узбекистане проверят контактировавших с заболевшей COVID-19

15:08 15.03.2020
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© Виталий ТимкивМикробиологическая лаборатория
Микробиологическая лаборатория
© Виталий Тимкив
Микробиологическая лаборатория. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 15 мар - РИА Новости. Врачи в Узбекистане проверяют 150 человек, находившихся в контакте с жительницей страны, заразившейся коронавирусом во Франции, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения страны.
В воскресенье агентство санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики сообщило, что 15 марта в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19. Рейс состоялся 11 марта, с 14 марта Узбекистан приостановил авиасообщение с Францией. Граждан России на борту не было.
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"Установлен круг людей, с которыми общалась инфицированная женщина, сейчас медицинскую проверку проходят 150 человек", - сказал представитель агентства. Он уточнил, что в числе тех, кто находится на двухнедельном карантине, 45 пассажиров авиарейса из Парижа в Ташкент, девять членов экипажа, а также десять членов семьи заболевшей.
В агентстве сообщили, что 11 марта при первоначальном осмотре в аэропорту у женщины не были выявлены признаки коронавируса. "Спустя два дня она почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью", - добавил собеседник агентства.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили авиа- и автомобильное сообщение с другими странами. Для вывоза граждан страны из-за рубежа планируется организовать авиачартеры, все пассажиры будут отправлены на двухнедельный карантин.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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