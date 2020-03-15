В Узбекистане организуют чартеры для эвакуации граждан из-за рубежа

В воскресенье агентство санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики сообщило, что 15 марта в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19. Позднее правительство страны приняло решение с 16 марта приостановить авиа- и автодорожное сообщение с другими странами, с 20 марта будет приостановлено сообщение по железной дороге.