В Узбекистане организуют чартеры для эвакуации граждан из-за рубежа

ТАШКЕНТ, 15 мар - РИА Новости. Власти Узбекистана организуют чартерные авиарейсы для эвакуации граждан страны, находящихся за рубежом, после закрытия в понедельник авиа- и автомобильного сообщения с другими странами из-за распространения коронавируса, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель оперативного штаба при кабмине для предотвращения проникновения коронавируса.
В воскресенье агентство санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики сообщило, что 15 марта в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19. Позднее правительство страны приняло решение с 16 марта приостановить авиа- и автодорожное сообщение с другими странами, с 20 марта будет приостановлено сообщение по железной дороге.
"Для граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, могут быть организованы чартерные авиарейсы", - сказал представитель штаба.
Он добавил, что решившие вернуться на родину будут помещаться на двухнедельный карантин.
Авиакомпания Uzbekistan Airways в феврале-марте чартерными рейсами доставили в Узбекистан более 2 тысяч пассажиров, в основном граждан страны, из Китая, Южной Кореи и Саудовской Аравии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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