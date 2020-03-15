В Подмосковье опровергли сообщения о дефиците товаров из-за COVID-19

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Дефицита товаров из-за коронавируса в Дефицита товаров из-за коронавируса в Подмосковье не будет, запасы в магазинах, распределительно-оптовых центрах и у производителей достаточны, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Не поддавайтесь ажиотажу, относитесь здраво к фейковым сообщениям в социальных сетях о дефиците. Запасы в магазинах, распределительно-оптовых центрах и у производителей достаточны, поставки осуществляются на регулярной основе, спрос покупателей удовлетворён в полном объёме, на полках представлен весь традиционный ассортимент", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что правительство региона внимательно следит за состоянием товарных рынков, ведётся мониторинг цен и товарных запасов как в самих магазинах, на рынках, ярмарках, так и в распределительно-оптовых центрах и у производителей продукции. Запасы достаточные, но не всегда получается пополнять полки оперативно, добавили в ведомстве.

На всех предприятиях торговли проводятся мероприятия по дезинфекции, сотрудники с температурой к работе не допускаются.