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Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило сто человек
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило сто человек

15:00 15.03.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Индии достигло 107, сообщило министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии.
Наибольшее число заболевших - 31 – в штате Махараштра на западе страны, 22 заболевших в штате Керала на юго-западе Индии, заболевших и 11 в Уттар-Прадеше, северном штате Индии. Семь заболевших в столичном регионе Дели, шесть - в Карнатаке на юго-западе Индии, трое - на союзной территории Ладакх.
Трое заболевших находятся в штате Телангана, по два заболевших – в Раджастане и союзной территории Джамму и Кашмир, по одному заболевшему – в штатах Тамилнад, Пенджаб и Андхра Прадеш.
В число заболевших также включены 17 иностранцев, 14 из которых находятся в штате Харьяна, двое - в Раджастане, один - в Уттар-Прадеше. Десять заразившихся коронавирусом человек выздоровели и выписаны из госпиталей, два человека скончались.
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Наибольший прирост новых случаев заражения в штате Махараштра в центральной части Индии, как сообщило министерство здравоохранения, в воскресенье подтвердилось 12 новых случаев. Среди заболевших в - 59-летняя женщина, побывавшая в России.
"У женщины положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Она побывала в России и Казахстане. Она была помещена на карантин в больнице Дхут в Аурангабаде", - сообщил медицин чиновник изданию Indian Express.
Власти Индии в среду вечером сообщили, что в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля. Эти меры выступают в действие 13 марта с 12.00 GMT (15.00 мск) в пунктах отправления. Вводится обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Индию пассажиров, которые после 15 февраля посещали Иран, Испанию, Италию, Китай, Республику Корея, Францию, ФРГ.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоИндияВ мире
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