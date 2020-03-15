Украина полностью приостановила железнодорожное сообщение с Польшей

"Между Украиной и Польшей полностью приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение. Ряд поездов отменен, а некоторым ограничены маршруты следования", - сообщили в пресс-службе предприятия.

В связи с ограничениями были отменены поезда Киев-Варшава, Перемышль-Львов, Львов-Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.

Ранее правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, прекратить международное авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение, запретить собрания численностью 50 и более человек, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания.

Кабмин Украины на внеочередном заседании в субботу распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели. Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток до закрытия авиасообщения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.