Украина полностью приостановила железнодорожное сообщение с Польшей

КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Украина и Польша полностью приостановили железнодорожное сообщение между своими странами с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в компании "Украинские железные дороги" (УЖД).
"Между Украиной и Польшей полностью приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение. Ряд поездов отменен, а некоторым ограничены маршруты следования", - сообщили в пресс-службе предприятия.
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В связи с ограничениями были отменены поезда Киев-Варшава, Перемышль-Львов, Львов-Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.
Ранее правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, прекратить международное авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение, запретить собрания численностью 50 и более человек, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания.
Кабмин Украины на внеочередном заседании в субботу распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели. Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток до закрытия авиасообщения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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