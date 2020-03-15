В Иерусалиме временно закрыли молельные залы в мечети Аль-Акса

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Молельные залы в мечети Аль-Акса в Иерусалиме временно закрыты из-за коронавируса, сообщает палестинское агентство МААН со ссылкой на директора мечети Умара аль-Касвани.
Аль-Касвани заявил, что в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса управление исламских вакфов приняло решение закрыть молельные залы в Аль-Аксе. Он подчеркнул, что молитвы будут проходить во внутреннем дворе мечети.
На Храмовой горе в Иерусалиме стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра (Купол Скалы). Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. На пятничные молитвы туда традиционно стекаются тысячи арабов-израильтян и палестинцев. Конфликты вокруг комплекса в прошлом не раз провоцировали масштабные эскалации палестино-израильского конфликта.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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