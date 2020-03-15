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В Молдавии закроют магазины и точки общепита из-за коронавируса
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РИА Новости

В Молдавии закроют магазины и точки общепита из-за коронавируса

14:48 15.03.2020
14018
© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание посольства РФ в Кишиневе
Здание посольства РФ в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 15 мар — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в воскресенье заявил, что с 17 марта республика до конца месяца из-за коронавируса закрывает все магазины и точки общепита.
"С завтрашнего дня прекращается работа торговых точек в Молдавии, за исключением заправочных станций, аптек и продуктовых магазинов, пока до 31 марта. Запрещается работа точек общепита, за исключением служб доставки еды, также закрываются все рынки", - сказал Кику после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения.
Он отметил, что власти будут принимать жесткие меры в отношении тех, кто нарушает условия карантина. По словам премьера, власти ожидают, что количество пациентов с коронавирусом увеличится.
Ранее власти Молдавии сообщали о 12 зафиксированных в стране случаях коронавируса. Правительство страны с 1 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами, будут закрыты наземные границы. Также авиаоператоры обязаны запрещать посадку на борт гражданам других стран, кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого, в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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