В Молдавии закроют магазины и точки общепита из-за коронавируса

"С завтрашнего дня прекращается работа торговых точек в Молдавии, за исключением заправочных станций, аптек и продуктовых магазинов, пока до 31 марта. Запрещается работа точек общепита, за исключением служб доставки еды, также закрываются все рынки", - сказал Кику после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения.

Он отметил, что власти будут принимать жесткие меры в отношении тех, кто нарушает условия карантина. По словам премьера, власти ожидают, что количество пациентов с коронавирусом увеличится.

Ранее власти Молдавии сообщали о 12 зафиксированных в стране случаях коронавируса. Правительство страны с 1 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами, будут закрыты наземные границы. Также авиаоператоры обязаны запрещать посадку на борт гражданам других стран, кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого, в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах.