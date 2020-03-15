В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19

САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности вводится с 16 марта в Пензенской области на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщила журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
"Решением губернатора Пензенской области на территории региона с понедельника будет введен режим повышенной готовности. Вводятся ограничения по проведению массовых публичных мероприятий. Рассматривается вопрос об увеличении продолжительности школьных каникул. В детских садах будут усилены профилактические и контрольные меры", - сказала она.
Пресс-служба областного минздрава 3 марта сообщала, что трех жителей Пензенской области, вернувшихся из деловой поездки в Иран, помещали в стационар под наблюдение медицинских специалистов для профилактики коронавируса, взятые у них анализы оказались отрицательными. Черемушкина в воскресенье заявила, что один человек в Пензе госпитализирован с подозрением на коронавирус, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса