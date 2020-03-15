Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T16:07+0300
https://ria.ru/20200315/1568628975.html
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568147134_0:317:2808:1897_1036x0_80_0_0_185503bad5a0edd20adccf2b23ee59c6.jpg
РИА Новости

В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19

14:45 15.03.2020 (обновлено: 16:07 15.03.2020)
2987
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедик в защитной маске
Медик в защитной маске
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Медик в защитной маске. Архивное фото
САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности вводится с 16 марта в Пензенской области на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщила журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
"Решением губернатора Пензенской области на территории региона с понедельника будет введен режим повышенной готовности. Вводятся ограничения по проведению массовых публичных мероприятий. Рассматривается вопрос об увеличении продолжительности школьных каникул. В детских садах будут усилены профилактические и контрольные меры", - сказала она.
Пресс-служба областного минздрава 3 марта сообщала, что трех жителей Пензенской области, вернувшихся из деловой поездки в Иран, помещали в стационар под наблюдение медицинских специалистов для профилактики коронавируса, взятые у них анализы оказались отрицательными. Черемушкина в воскресенье заявила, что один человек в Пензе госпитализирован с подозрением на коронавирус, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
431022
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
Рекомендуем
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Оперная певица Любовь Казарновская
"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Стоп-кадр из клипа на песню Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Водители договариваются во время аварии
Тариф по справедливости: Госдума меняет принципы ОСАГО
Врач скорой медицинской помощи возле больницы
Жителя Пензы госпитализировали с подозрением на коронавирус
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
19:51В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
19:50Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР
Лента новостейМолния