В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19

Пресс-служба областного минздрава 3 марта сообщала, что трех жителей Пензенской области, вернувшихся из деловой поездки в, помещали в стационар под наблюдение медицинских специалистов для профилактики коронавируса, взятые у них анализы оказались отрицательными. Черемушкина в воскресенье заявила, что один человек вгоспитализирован с подозрением на коронавирус, его состояние оценивается как удовлетворительное.