Лжебанкиры украли деньги у актрисы Варвары Лаптевой, сообщили СМИ

По данным телеканала, девушка обратилась в полицию и рассказала, что с ней по телефону связались аферисты.

Собеседник представился сотрудником банка и попросил Лаптеву перевести деньги на другой счет с банковской карты ради ее защиты. Артистка поверила лжебанкиру и перевела ему сорок тысяч рублей, отмечает РЕН ТВ.