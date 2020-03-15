Лжебанкиры украли деньги у актрисы Варвары Лаптевой, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российская актриса Варвара Лаптева стала жертвой мошенников, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, девушка обратилась в полицию и рассказала, что с ней по телефону связались аферисты.
Собеседник представился сотрудником банка и попросил Лаптеву перевести деньги на другой счет с банковской карты ради ее защиты. Артистка поверила лжебанкиру и перевела ему сорок тысяч рублей, отмечает РЕН ТВ.
Варвара Лаптева родилась в 1997 году, а в 2017-м окончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. Работает в театре "Ленком" Марка Захарова.