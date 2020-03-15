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Лжебанкиры украли деньги у актрисы Варвары Лаптевой, сообщили СМИ
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РИА Новости

Лжебанкиры украли деньги у актрисы Варвары Лаптевой, сообщили СМИ

14:40 15.03.2020 (обновлено: 16:00 15.03.2020)
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© Magic Factory (2019)Кадр из фильма "Анатомия убийства-2"
Кадр из фильма Анатомия убийства-2
© Magic Factory (2019)
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российская актриса Варвара Лаптева стала жертвой мошенников, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, девушка обратилась в полицию и рассказала, что с ней по телефону связались аферисты.
Собеседник представился сотрудником банка и попросил Лаптеву перевести деньги на другой счет с банковской карты ради ее защиты. Артистка поверила лжебанкиру и перевела ему сорок тысяч рублей, отмечает РЕН ТВ.
Варвара Лаптева родилась в 1997 году, а в 2017-м окончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. Работает в театре "Ленком" Марка Захарова.
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Варвара Лаптева (актриса)ЛенкомПроисшествия
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