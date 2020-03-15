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В Греции арестовали 96 человек за нарушение карантина по коронавирусу
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РИА Новости

В Греции арестовали 96 человек за нарушение карантина по коронавирусу

14:39 15.03.2020
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на пропускном пункте Ледра в Никосии
Сотрудники полиции на пропускном пункте Ледра в Никосии
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 15 мар – РИА Новости. Полиция Греции продолжает проверки соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса, с 12 марта выявлено 91 нарушение по всей стране, арестованы 96 человек – владельцев мелких предприятий, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении полиции.
Накануне сообщалось о 45 арестах.
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Больше всего арестованных в столичном регионе Аттика – 36 человек. В Западной Греции выявлены 19 нарушителей. В северной столице Греции Салониках - трое арестованных. Арестованные находились в работающих предприятиях - парикмахерских, салонах красоты, кафе, тавернах, развлекательных центрах, универмагах, на работу которых распространяется временный запрет.
"Проверки продолжаются с неуменьшающейся интенсивностью для защиты здоровья населения", - говорится в сообщении.
В субботу было опубликовано правительственное решение, имеющее силу закона, предусматривающее штраф в размере 5 тысяч евро для владельцев предприятий за нарушение мер, объявленных правительством для предотвращения распространения коронавируса.
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В соответствии с принятым 25 февраля правительственным решением "Чрезвычайные меры по предотвращению и ограничению распространения коронавируса" нарушителям грозит уголовное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.
В Греции с 14 марта на 14 дней приостановлена работа 18 видов предприятий в связи с пандемией коронавируса. Закрываются таверны и кафе, парикмахерские и салоны красоты, музеи и кинотеатры, приостановлена работа букмекерских контор и казино, фитнес-центров, деятельность спортивных клубов, за исключением спортсменов и команд при подготовке к Олимпийским играм. Закрыты торговые центры и аутлеты и супермаркеты, за исключением продуктовых.
В тех заведениях, которые продолжат работать, в частности, в банках и супермаркетах, не должно быть очередей более пяти человек.
В Греции подтверждены 228 случае инфицирования новым коронавирусом COVID-19, скончались четверо. Восемь человек выписаны. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаГрецияВ мире
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