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В Малайзии около 190 человек заразились коронавирусом в мечети
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РИА Новости

В Малайзии около 190 человек заразились коронавирусом в мечети

14:33 15.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БАНГКОК, 15 мар – РИА Новости. Малайзия зарегистрировала в воскресенье 190 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, почти все новые случаи связаны с религиозным мероприятием в одной из мечетей страны, сообщает интернет-версия газеты The Star со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Министр здравоохранения Малайзии Адхам Баба заявил в воскресенье, что большинство новых случаев заражения произошли во время религиозного мероприятия, которое проходило 27 февраля – 1 марта в мечети Джамик Петалинг, и в котором за четыре дня приняли участие более 16 тыс человек, сообщает издание.
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Министерство предполагает, что количество заразившихся коронавирусом в мечети Джамик Петалинг может оказаться значительно большим, чем уже выявлено, пишет газета.
"Мы просим всех, кто участвовал в этом мероприятии, обратиться в свои местные отделы здравоохранения для получения инструкций", - заявил в воскресенье министр.
Общее число заболевших в Малайзии с начала вспышки коронавируса теперь составляет 428 человек, говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗМалайзияВ мире
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