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СМИ: Елизавета II из-за коронавируса покинула Букингемский дворец
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РИА Новости

СМИ: Елизавета II из-за коронавируса покинула Букингемский дворец

14:32 15.03.2020
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© AP Photo / Steve ParsonsКоролева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте
Королева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте
© AP Photo / Steve Parsons
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II из-за опасений заражения коронавирусом покинула Букингемский дворец, сообщает британское издание Sun.
По его данным, в четверг королеву перевезли из официальной лондонской резиденции британских монархов в Виндзорский замок. При этом издание пишет, что если вспышка нового коронавируса усилится, то Елизавету II и ее супруга принца Филипа планируется поместить на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке.
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"Она (королева - ред.) находится в добром здравии, однако было решено, что лучше перевезти ее... Во дворце непрерывный поток посетителей, включая политиков и высокопоставленных лиц со всего мира. До недавнего времени королева встречалась там со многими людьми. Осталось всего несколько недель до ее 94-летия, и ее советники считают, что лучше всего уберечь ее от опасности", - пояснил изданию источник в окружении королевской семьи.
Он отметил, что в Букингемском дворце в центре Лондона больше сотрудников, чем в других резиденциях, поэтому он считается "гораздо более опасным" с точки зрения возможного распространения коронавируса.
В пятницу Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета перенесла предстоящие поездки по регионам страны из-за распространения коронавируса, в графике аудиенций изменений нет. По последним данным британского минздрава, число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 1,1 тысячу человек, общее количество скончавшихся составило 21.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаБукингемский дворецЕлизавета IIВеликобританияЛондонВ мире
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