Мишустину доложат о мерах для развития экономики на фоне коронавируса

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Андрею Белоусову до 16 марта доложить о предложениях по плану мероприятий для обеспечения развития экономики в связи с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
"Доложить у меня на совещании 16 марта 2020 года предложения по нормативным правовым актам, включенным в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности и требующим оперативного принятия", - говорится в сообщении.