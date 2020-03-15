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Мишустину доложат о мерах для развития экономики на фоне коронавируса
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РИА Новости

Мишустину доложат о мерах для развития экономики на фоне коронавируса

14:27 15.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Андрею Белоусову до 16 марта доложить о предложениях по плану мероприятий для обеспечения развития экономики в связи с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
"Доложить у меня на совещании 16 марта 2020 года предложения по нормативным правовым актам, включенным в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности и требующим оперативного принятия", - говорится в сообщении.
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