Число заболевших коронавирусом в Латвии достигло 30 человек

РИГА, 15 мар – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Латвии выросло до 30 человек, говорится в пресс-релизе Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).
"За прошедшие сутки анализы были взяты у 244 пациентов. Четыре анализа оказались положительными", - говорится в пресс-релизе ЦПКЗ.
В субботу в Латвии было 26 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Ранее Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации в стране, закрыв въезд в республику для иностранцев и остановив весь международный пассажирский транспорт.
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