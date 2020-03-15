Число заболевших коронавирусом в Латвии достигло 30 человек

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

РИГА, 15 мар – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом Латвии выросло до 30 человек, говорится в пресс-релизе Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

"За прошедшие сутки анализы были взяты у 244 пациентов. Четыре анализа оказались положительными", - говорится в пресс-релизе ЦПКЗ.

В субботу в Латвии было 26 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.