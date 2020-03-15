ЕКА переведет сотрудников на работу из дома из-за коронавируса

В феврале Вернер сообщал, что по причине коронавируса сотрудникам ЕКА ограничены поездки, рекомендовано избегать массового скопления людей и часто мыть руки.

"В пятницу ЕКА решили попросить всех коллег перейти на работу из дома, где возможно, с понедельника до дальнейших указаний. Хорошего здоровья всем вам, вашим семьям и друзьям", - сообщил Вернер в Twitter.