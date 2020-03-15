Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T14:21+0300
https://ria.ru/20200315/1568628133.html
ЕКА переведет сотрудников на работу из дома из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/147822/39/1478223917_0:336:3366:2229_1036x0_80_0_0_f01ae4ce766cede777017c15cf5152c8.jpg
РИА Новости

ЕКА переведет сотрудников на работу из дома из-за коронавируса

14:21 15.03.2020
1489
© AP Photo / Michael ProbstЦентр управления полетами Европейского космического агентства
Центр управления полетами Европейского космического агентства
© AP Photo / Michael Probst
Центр управления полетами Европейского космического агентства. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер сообщил, что с понедельника 16 марта сотрудники агентства переводятся на дистанционную работу из-за коронавируса.
В феврале Вернер сообщал, что по причине коронавируса сотрудникам ЕКА ограничены поездки, рекомендовано избегать массового скопления людей и часто мыть руки.
В Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа
Вчера, 12:40
Безопасная дистанция. Школам в РФ рекомендовали удаленное обучение
"В пятницу ЕКА решили попросить всех коллег перейти на работу из дома, где возможно, с понедельника до дальнейших указаний. Хорошего здоровья всем вам, вашим семьям и друзьям", - сообщил Вернер в Twitter.
Во вторник стало известно, что визит Вернера в Россию был отменен. Его переговоры с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным прошли 12 марта в режиме видеоконференции.
По их итогам было принято решение о переносе запуска к Марсу совместной посадочной станции ExoMars с 2020 на 2022 год для проведения дополнительных испытаний с доработанным оборудованием и окончательной версией программного обеспечения, а также из-за коронавируса в Европе.
110210
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоРоскосмосДмитрий РогозинЕвропаВ мире
Рекомендуем
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкина
Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории "Спектр-УФ"
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане
Источник назвал сроки пусков ракет "Союз" со спутниками ОАЭ и Франции
Проект международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway
НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway
Планета Уран и ее кольца, видные в инфракрасном спектре
Астрономы объяснили, почему Уран вращается на боку
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Солдаты Ливийской национальной армии
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
СМИ: обессиленного Яценюка в маске привезли в киевскую клинику
Магнетар
Ученые установили, как образуются магнитные звезды
Марс во время восхода солнца
Роскосмос опроверг сообщения СМИ о бракованных болтах на "Протоне"
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Опустевший Мадрид: Испания в режиме повышенной готовности против коронавируса
Число жертв коронавируса в Испании увеличилось за сутки на сто человек
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин призвал создать новый корабль для полетов на орбиту
Луна
Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин дал поручения по борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
19:51В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
19:50Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР
Лента новостейМолния