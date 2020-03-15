ЕКА переведет сотрудников на работу из дома из-за коронавируса

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер сообщил, что с понедельника 16 марта сотрудники агентства переводятся на дистанционную работу из-за коронавируса.
В феврале Вернер сообщал, что по причине коронавируса сотрудникам ЕКА ограничены поездки, рекомендовано избегать массового скопления людей и часто мыть руки.
"В пятницу ЕКА решили попросить всех коллег перейти на работу из дома, где возможно, с понедельника до дальнейших указаний. Хорошего здоровья всем вам, вашим семьям и друзьям", - сообщил Вернер в Twitter.
Во вторник стало известно, что визит Вернера в Россию был отменен. Его переговоры с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным прошли 12 марта в режиме видеоконференции.
По их итогам было принято решение о переносе запуска к Марсу совместной посадочной станции ExoMars с 2020 на 2022 год для проведения дополнительных испытаний с доработанным оборудованием и окончательной версией программного обеспечения, а также из-за коронавируса в Европе.