Мишустин дал поручения по борьбе с коронавирусом

Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии с эпидемией COVID-19 в мире

Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии с эпидемией COVID-19 в мире

"Организовать и обеспечить функционирование координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ", - говорится в распоряжении.