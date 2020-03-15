В Армении создадут онлайн-площадки для дистанционного обучения

ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Онлайн-площадки для организации дистанционных уроков будут созданы в Онлайн-площадки для организации дистанционных уроков будут созданы в Армении из-за угрозы коронавирусной инфекции , сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

"Будут организованы онлайн-площадки для обеспечения беспрерывности образовательного процесса в учебных заведениях", - написал Арутюнян в Facebook. По его словам, государственным музеям и театрам также поручено разработать список онлайн-программ.

Кроме того, министр отметил, что для областных администраций будут составлены указатели по дезинфекции учебных заведений, составлен список компаний, производящих обеззараживающие средства с целью должной подготовки к возобновлению занятий.

"Составлены также списки уязвимых групп сотрудников министерства с целью их перевода на удаленную работу. С понедельника в министерстве будут введены строгие противоэпидемические меры", - заявил Арутюнян.

По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 23 случая нового коронавируса. Занятия в учебных заведениях страны приостановлены до 23 марта.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.