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В Армении создадут онлайн-площадки для дистанционного обучения
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РИА Новости

В Армении создадут онлайн-площадки для дистанционного обучения

14:18 15.03.2020 (обновлено: 14:19 15.03.2020)
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© AFP 2020 / Boris HorvatВ классе армянского языка
В классе армянского языка
© AFP 2020 / Boris Horvat
ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Онлайн-площадки для организации дистанционных уроков будут созданы в Армении из-за угрозы коронавирусной инфекции, сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.
"Будут организованы онлайн-площадки для обеспечения беспрерывности образовательного процесса в учебных заведениях", - написал Арутюнян в Facebook. По его словам, государственным музеям и театрам также поручено разработать список онлайн-программ.
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Кроме того, министр отметил, что для областных администраций будут составлены указатели по дезинфекции учебных заведений, составлен список компаний, производящих обеззараживающие средства с целью должной подготовки к возобновлению занятий.
"Составлены также списки уязвимых групп сотрудников министерства с целью их перевода на удаленную работу. С понедельника в министерстве будут введены строгие противоэпидемические меры", - заявил Арутюнян.
По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 23 случая нового коронавируса. Занятия в учебных заведениях страны приостановлены до 23 марта.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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