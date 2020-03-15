Молдавия с 17 марта приостанавливает авиасообщение и закрывает границы

"Начиная с 00.00 17 марта временно приостановлено авиасообщение Молдавии. В это же время прекращается возможность пересечения наземной границы иностранцами", - сказал Кику после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщали о 12 зафиксированных в стране случаях коронавируса. Правительство страны с 15 марта приостанавливает авиасообщение со странами Европы. Также авиаоператоры обязаны запрещать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах.
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