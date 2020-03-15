В Таиланде зарегистрировали еще 32 случая заражения коронавирусом

БАНГКОК, 15 мар – РИА Новости. Таиландские медики зарегистрировали 32 новых случая заражения коронавирусом COVID19, теперь общее количество заражений с начала вспышки составляет 114 человек, заявил в воскресенье на пресс-брифинге в Бангкоке постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда Сукхум Канчанапхимай.
"С начала вспышки у нас выздоровели 35 пациентов, скончался один пациент. Вместе с новыми случаями, которых сегодня 32, общее количество заболевших у нас теперь составляет 114 человек. В больницах теперь находятся 78 человек", - сказал он.
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"Среди новых пациентов пятеро заразились, пользуясь общей посудой в одном и том же пабе в Бангкоке, это люди из двух групп, которые провели в этом пабе вечера, и чьи товарищи уже несколько дней находятся в инфекционных отделениях больниц", - сообщил постсекретарь.
"Еще девять человек заразились на стадионе тайского бокса "Лумпхини". Остальные пациенты – полицейские с паспортного контроля аэропорта Суваннапхум, работники служб аэропорта, госслужащие, вернувшиеся из ознакомительной поездки в Испанию и их родственники и домочадцы, лица, работающие в туристической отрасли и находившиеся в контакте с иностранными туристами, и двое владельцев ресторанов", - добавил он.
"Мы ждем результатов анализов еще 51 человека, контактировавшего с этими больными. Все они находятся в карантине", - сказал он.
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Также Канчанапхимай сообщил, что из большой группы граждан Таиланда, прибывших в субботу из Италии специальным чартерным рейсом на аэродром морской авиации военно-морских сил Таиланда Саттахип, 81 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, еще 71 человек помещен в карантин на территории военно-морской базы.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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