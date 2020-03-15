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Норвегия вышлет иностранцев без вида на жительство из-за коронавируса
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РИА Новости

Норвегия вышлет иностранцев без вида на жительство из-за коронавируса

14:03 15.03.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Осло
Города мира. Осло
© РИА Новости / Александр Вильф
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МУРМАНСК, 15 мар – РИА Новости. Правительство Норвегии на своем заседании в воскресенье приняло решение о высылке из страны всех иностранцев, не имеющих вида на жительство в королевстве в качестве меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщается на сайте правительства.
На сайте перечисляются дополнительные меры, о которых было принято решение в воскресенье.
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"Предписание о высылке иностранцев без вида на жительство из соображений общественной безопасности", - сообщается на сайте.
Ранее Норвегия приняла решение о частичном закрытии с понедельника портов и аэропортов для приема иностранных самолетов, введении 14-дневного карантина для прибывающих из других стран. Гражданам Норвегии, находящимся за пределами королевства, рекомендуется вернуться домой. Кроме того, работодателям рекомендовано перевести максимально возможное число работников на удаленную форму работы. Школы и детские сады закрыты, жителям Норвегии не рекомендовали уезжать на дачи, а тем, кто это уже сделал, предписано вернуться. К вечеру субботы число зараженных в Норвегии превысило 1 тысячу человек, 3 пожилых людей скончались.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоНорвегияВ мире
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