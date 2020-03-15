КПП "Станица Луганская" на Донбассе закроют из-за коронавируса

КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" закроется на две недели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на Украине, исключением станут граждане, которые имеют прописку на подконтрольной Киеву территории.
Кабмин Украины на внеочередном заседании в субботу распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели. Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток до закрытия авиасообщения.
Как отмечает Луганская областная администрация, контрольный пункт въезда-выезда закроют с 16 марта на две недели.
"Исключение по возвращению на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории", - сообщается в соцсети Facebook областной администрации.
По словам главы областной администрации Сергея Гайдая, на сегодняшний день ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано. По последним данным Минздрава, в Украине с начала 2020 года подтверждены три случая заражения COVID-19, два из них в Черновицкой области. В пятницу министерство сообщило о первом случае смерти в результате нового коронавируса. За последние сутки, 14 марта, в Центр общественного здоровья поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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