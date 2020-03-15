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Глава дипломатии ЕС перенес визит на Украину из-за коронавируса
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РИА Новости

Глава дипломатии ЕС перенес визит на Украину из-за коронавируса

13:59 15.03.2020
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© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель вынужден из-за коронавируса перенести на более позднее время свой визит на Украину, который планировался на 15 марта, говорится в распространенном заявлении пресс-службы Борреля.
"Боррель должен был начать свой первый визит на Украину в воскресенье, 15 марта. Однако из-за вспышки COVID-19 и мер по противодействию распространения вируса он вынужден отложить эту поездку. Боррель намерен посетить Украину в ближайшее время", - говорится в документе.
В пресс-службе также добавили, что глава европейской дипломатии по телефону уведомил о переносе визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Жозеп БоррельЕвросоюзУкраинаВ мире
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