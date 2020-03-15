Горнолыжные курорты во Франции прекратят работу из-за коронавируса

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По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 4499 человек, умер 91 человек. За 72 часа число заболевших выросло вдвое.