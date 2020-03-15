Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T13:56+0300
https://ria.ru/20200315/1568627319.html
Горнолыжные курорты во Франции прекратят работу из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/154920/25/1549202593_0:383:2048:1535_1036x0_80_0_0_5aecdee242a12fa4aac3026723d1c0f3.jpg
РИА Новости

Горнолыжные курорты во Франции прекратят работу из-за коронавируса

13:56 15.03.2020
699
CC BY-SA 2.0 / Patrick Nouhailler / Avoriaz ResortГорнолыжный курорт Авориаз в коммуне Морзин, Франция
Горнолыжный курорт Авориаз в коммуне Морзин, Франция
CC BY-SA 2.0 / Patrick Nouhailler / Avoriaz Resort
Горнолыжный курорт Авориаз в коммуне Морзин, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Горнолыжные станции будут закрыты во Франции в воскресенье из-за эпидемии коронавируса, сообщает Национальный профсоюз горнолыжных зон (DSF).
"Коронавирус: лыжный сезон заканчивается сегодня. Каждый оператор получил инструкции от власти этой ночью. Отдыхающие и профессионалы, мы должны принять решение с учетом серьезности ситуации", - говорится в сообщении профсоюза в Twitter.
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDSkiables%2Fstatus%2F1239076662073065472&widget=Tweet
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 4499 человек, умер 91 человек. За 72 часа число заболевших выросло вдвое.
В субботу вечер премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Французские власти призывают сограждан сократить передвижения и отложить поездки.
Туристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже
Вчера, 22:18
Франция заявила о третьей стадии эпидемии коронавируса в стране
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
421002
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Эдуар ФилиппВОЗФранцияВ мире
Рекомендуем
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
Ростуризм дал рекомендации на фоне ситуации с коронавирусом
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
Оперная певица Любовь Казарновская
"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Города мира. Осло
Норвегия вышлет иностранцев без вида на жительство из-за коронавируса
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
19:51В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
19:50Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР
Лента новостейМолния