Горнолыжные курорты во Франции прекратят работу из-за коронавируса

ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Горнолыжные станции будут закрыты во Франции в воскресенье из-за эпидемии коронавируса, сообщает Национальный профсоюз горнолыжных зон (DSF).
"Коронавирус: лыжный сезон заканчивается сегодня. Каждый оператор получил инструкции от власти этой ночью. Отдыхающие и профессионалы, мы должны принять решение с учетом серьезности ситуации", - говорится в сообщении профсоюза в Twitter.
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По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 4499 человек, умер 91 человек. За 72 часа число заболевших выросло вдвое.
В субботу вечер премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Французские власти призывают сограждан сократить передвижения и отложить поездки.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса