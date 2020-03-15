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2020-03-15T14:39+0300
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ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
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РИА Новости

ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии

13:51 15.03.2020 (обновлено: 14:39 15.03.2020)
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© AP Photo / Mohammad HannonСолдаты Ливийской национальной армии
Солдаты Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
КАИР, 15 мар — РИА Новости. Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.

"За последние дни мы нанесли удары по военным объектам аэродрома Митига в Триполи — это объекты не группировок Мисраты, а непосредственно турецких ВС. Они были уничтожены, это радары, системы ПВО. Есть убитые среди турецких военных в результате этой операции", — заявил представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари на пресс-конференции в Каире.

Он отметил, что ЛНА ударила по Мисрате, уничтожив "все, что приравнивается к турецкому присутствию", в том числе военные склады.
Кроме того, по словам аль-Мисмари, армия вошла в несколько районов Триполи, но соблюдает перемирие, а операции проводят только в качестве ответа на провокации сил Правительства национального согласия.
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Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муаммара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима. После этого в стране царит острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Файезом Сарраджем.
Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
В апреле прошлого года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние месяцы в регионе погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. В столицу Германии приехали премьер Правительства национального согласия Файез Саррадж и Хафтар. Организовать прямые переговоры между ними не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв участников к прекращению огня и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам.
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
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Обострение конфликта в ЛивииЛивияТурцияВ мире
Популярные комментарии
Красавы!
15 марта, 14:19
SISergey Ivanov
6110027
Потому что это захватчики с оружием в руках.Разницу улавливаете?
15 марта, 14:25
SISergey Ivanov
4210013
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