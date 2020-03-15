В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 135 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар - РИА Новости. Лаборатории департамента здоровья в субботу выявили заражение Лаборатории департамента здоровья в субботу выявили заражение коронавирусом у 20 жителей Эстонии , общее число заразившихся достигло 135 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

"Вирус COVID-19 в субботу диагностировали у 20 жителей Эстонии в различных регионах страны. Общее число заразившихся достигло 135 человек. Начиная с 31 января в Эстонии был проведен 971 тест на коронавирус, из них 135 оказались положительными", - говорится в сообщении.

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса в пятницу объявило введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. С понедельника закрываются школы, музеи и кино, театральные представления, концерты и конференции отменяются. В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.

Также предписывается закрыть спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.

В воскресенье правительство приняло решение с 17 марта временно ограничить пересечение государственной границы и восстановить пограничный контроль, что означает запрет на въезд гражданам иностранных государств с небольшими исключениями.

В Эстонию в дальнейшем могут попасть лишь граждане Эстонии или лица, имеющие вид на жительство в стране, в том числе обладатели "серых паспортов" (неграждане Эстонии), а также граждане других стран, члены семьи которых живут в Эстонии".