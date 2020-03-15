Правительство Чехии намерено ввести карантин для всей страны

ПРАГА, 15 мар – РИА Новости. В связи с расширением в Чехии заболеваний коронавирусом правительство рассмотрит в воскресенье вопрос о введении карантина для всей страны, заявил, выступая по TV Prima, премьер Андрей Бабиш.
"Люди должны оставаться дома и заботиться о своих старших родственниках, сегодня мы предпримем новые меры в борьбе против COVID-19. Сейчас заболевших в стране 231 человек, но многие не соблюдают карантин. Поэтому правительство рассмотрит сегодня вопрос о введении карантина для всей страны", - сказал премьер.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
В связи с быстрым и широким распространением заболевания в республике правительство Чехии ввело в четверг чрезвычайное положение, гражданам Чехии запрещено покинуть страну, иностранцам закрыт доступ в республику.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса