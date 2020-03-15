Правительство Чехии намерено ввести карантин для всей страны

"Люди должны оставаться дома и заботиться о своих старших родственниках, сегодня мы предпримем новые меры в борьбе против COVID-19. Сейчас заболевших в стране 231 человек, но многие не соблюдают карантин. Поэтому правительство рассмотрит сегодня вопрос о введении карантина для всей страны", - сказал премьер.