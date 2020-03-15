В Финляндии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 240

ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 240 случаев коронавируса, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).
"В Финляндии было выявлено 30 новых коронавирусных инфекций. В больничном округе Хельсинки и Уусимаа было 22 случая. Есть 2 случая в округе Западной Остроботнии. Один случай в больничном округе Юго-Западной Финляндии. Один случай в центральной больнице Остроботнии... На сегодняшний день в Финляндии выявлено 240 коронавирусных инфекций", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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